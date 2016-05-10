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  • Один из руководителей «Кубани» обвинил Селезнева в сдаче игры с «Мордовией»

Один из руководителей «Кубани» обвинил Селезнева в сдаче игры с «Мордовией»

10 мая 2016, 23:44
20

Уход нападающего «Кубани» Евгения Селезнева из клуба мог быть вызван конфликтом с руководством клуба, причиной которого стали обвинения в сдаче игры 27-го тура РФПЛ против «Мордовии» (1:2).

Сообщается, что после этого поражения между Селезневым и одним из руководителей «Кубани» произошла ссора, во время которой футболиста обвинили в сдаче матча с «Мордовией».

По информации источника, сейчас Селезнев покинул расположение «Кубани» и добивается расторжения контракта. Генеральный директор краснодарцев Геннадий Крапивка отказался комментировать ситуацию.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Селезнев Евгений
Комментарии (20)
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zra78
1462914009
Бардак
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kazak1975
1462914140
Теперь начнут всякие гадости писать друг про друга.
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Lyss
1462917498
Может быть наоборот, не хотел сдавать? По игре самый опасный был и забил бы, если бы не сэйв
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maior-60
1462933110
В "Кубани" в очередной раз ищут крайнего. Это им до сих пор аукается скандальное увольнение Виктора Гончаренко. Для меня очевидно одно: необходимо полностью менять руководство клуба. Пока не придут адекватные и порядочные управленцы, порядка в команде не будет.
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DIDI 23
1462937055
Серьёзные обвинения... КДК должно расследовать.
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Serjoga
1462945006
Один Селезнев сдавал игру? Или вся команда?
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андрей андреев
1462945679
Враги хотят развалить Российский футбол,послали Селезнева,что бы он сдавал матчи.Если бы не он,Кубань была бы на 1 месте.Нужно в каждую команду по фсбшнику,они врагов изловят и будет нам щастье.
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Black Giz
1462947455
Свои просчеты всегда легко перекинуть на кого-то. В Кубани на Селезнева, в Динамо на Кобелева. Выйди и скажи как мужик. Я как руководитель валенок. Не платил ребятам з.п. Сделал то-то и это не правильно и принял решение покинуть команду.
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Igreks
1462951685
У КАЦАПОВ всегда другие виноватые кроме их самих. Рано или поздно Женя расскажет как было на самом деле....
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Chernyi Lis
1462953475
идиотизм полный..на одного игрока повесили свои грехи..
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