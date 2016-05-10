Один из руководителей «Кубани» обвинил Селезнева в сдаче игры с «Мордовией»

Уход нападающего «Кубани» Евгения Селезнева из клуба мог быть вызван конфликтом с руководством клуба, причиной которого стали обвинения в сдаче игры 27-го тура РФПЛ против «Мордовии» (1:2).

Сообщается, что после этого поражения между Селезневым и одним из руководителей «Кубани» произошла ссора, во время которой футболиста обвинили в сдаче матча с «Мордовией».

По информации источника, сейчас Селезнев покинул расположение «Кубани» и добивается расторжения контракта. Генеральный директор краснодарцев Геннадий Крапивка отказался комментировать ситуацию.