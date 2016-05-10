Колыванов: «Динамо» нужно дать бой «Ростову», «Кубани»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов считает, что руководству клуба не стоило торопиться с увольнением Андрея Кобелева.

«У «Динамо» проблемы начались не вчера. С другой стороны, осталось всего три тура, и можно было дать Кобелеву доработать до конца сезона. Но, возможно, внутри коллектива возникли какие-то вопросы. Не представляю, как все это будет выглядеть дальше и что ждет команду, потому что у «Динамо» впереди тяжелые матчи, два из которых выездные. Знаю, что теперь временно исполнять обязанность тренера будет Сергей Чикишев, который работал в дубле. Но я, честно говоря, ничего не знаю об этом специалисте.

Если команды выберется из этой ситуации – честь ей будет и хвала. А нет – что поделаешь? Соперники на финише сезона сложные: «Ростов», «Кубань», которая борется за выживание и «Зенит».

Сумеет «Динамо» удержаться в Премьер-лиге? В футболе все бывает. Нужно дать бой «Ростову», «Кубани». С «Зенитом» сложнее, потому что они борются за Лигу чемпионов и однозначно сильнее динамовцев. А с остальными соперникам можно играть, хотя «Ростов» дома выступает очень сильно, и забить ему крайне сложно», – сказал Колыванов.

Отметим, что на сегодняшнем собрании игрокам «Динамо» объявлено о смене главного тренера. На место покинувшего свой пост Андрея Кобелева исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сергей Чикишев, ранее возглавлявшим молодежную команду клуба.