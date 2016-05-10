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    Хохлов возглавит «Динамо» в следующем сезоне

    Назначенный сегодня исполняющим обязанности главного тренера столичного «Динамо» Сергей Чикишев, ранее возглавлявший молодежную команду клуба, будет работать до конца текущего чемпионата. В клубе рассчитывают на то, что «Динамо» сохранит место в Премьер-лиге, минуя стыковые матчи. Что касается поста главного тренера, то команду может возглавить Дмитрий Хохлов, ранее уже работавший в структуре клуба – в молодежном составе.

    После 27 туров «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Москвичам осталось провести три матча – с «Ростовом» (дома), «Кубанью» (в гостях) и «Зенитом» (дома).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.05.2016 17:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 мая 2016, 18:55

      А Дьяк плачет в сторонке(((

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 мая 2016, 18:41

      Лучше бы руководство на кол посадили и то толку больше было

      0
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      Рейтинг: +240

      gambler35 10 мая 2016, 17:29

      Так вроде ж Силкина взяли недавно. Наверное,ему и работать

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 10 мая 2016, 17:17

      Довели своими распилами команду до уровня ФНЛ, а потом требуют с тренеров что-то...

      3
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 > bset 10 мая 2016, 17:19

      Зато в любой лимит Динамо уложиться....

      3
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 > мутко на кол!!! 10 мая 2016, 18:20

      Это шутка была, друг :-)

      2
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