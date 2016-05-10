«Бавария» подписала Хуммельса

«Бавария» договорилась с «Боруссией» из Дортмунда о переходе чемпиона мира Матса Хуммельса. Контракт подписан до 30 июня 2021 года. Стороны договорились о неразглашении суммы трансфера.

«Мы рады, что Матс Хуммельс сделал выбор в пользу «Баварии». Матс один из лучших центральных защитников в мире, с ним мы поднимем качетво нашей команды на новый уровень», – прокомментировал переход Карл-Хайнц Румменигге.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера футболиста оценивается в 32 миллиона евро.