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«Бавария» подписала Хуммельса

10 мая 2016, 14:16
42

«Бавария» договорилась с «Боруссией» из Дортмунда о переходе чемпиона мира Матса Хуммельса. Контракт подписан до 30 июня 2021 года. Стороны договорились о неразглашении суммы трансфера.

«Мы рады, что Матс Хуммельс сделал выбор в пользу «Баварии». Матс один из лучших центральных защитников в мире, с ним мы поднимем качетво нашей команды на новый уровень», – прокомментировал переход Карл-Хайнц Румменигге.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера футболиста оценивается в 32 миллиона евро.

Источник: ФК «Бавария»
Германия. Бундеслига Трансферы Бавария Хуммельс Матс Румменигге Карл-Хайнц
Комментарии (42)
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Friedrich Zimmerman
1462879442
Сцука мля! сдохни там с Робертом
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Flydis
1462879782
Гётце, Левандовски, Хуммельс...кто дальше ?
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hodyrev
1462880748
32 лимона стоит а купили за 60+80за ренату санчеса
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3ton
1462883815
мда , разбор главного конкурента в Германии зря Дортмунд в этом сезоне зубки показал , вот и поплатился - Хуммельсом чемпион опять известен Бавария упорно уничтожает конкурентов
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Benifacto
1462884383
стандартная тактика Баварии, ослабление соперников по чемпу, Зенит по такому же пути идет...
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Psih86
1462885609
Этот хуюмельс оказался чертом,надеюсь фаны Боруссии отымеют его в зад за такой поступок!!!Ну а бавария как всегда,конкурентов ноль,поэтому и в ЛЧ их потолок 1/2
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Asbjorn
1462890265
С Гетце два сапога пара,надеюсь он по пути Гетце и пойдет
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FENNNNN
1462895813
☑ Здорово что Баварию возглавит другой тренер, так как засланный казачок Гвардиола, за эти 3 года в Баварии, подарил кубок чемпионов Реалу, Барселоне и в этом году скорее всего Атлетико М. Всё было заранее запланировано. ☑ Это месть за 7-0, когда Великая Мюнхенская Бавария изнасиловала каталонский мешок-середняк, подтверждением этого в первый год он решил опозорить Баварию, нахимичив с составом, пустить под каток Реала. ☑ Во второй год уволил лучший в мире мед персонал перед матчами с Барселоной, перед этим угробив пол состава, где Бавария кое как на своём характере, обыграла каталонский середняк 2-м составом, но по сумме 2х матчей не прошла дальше. ☑ В 3-й и свой последний год, тренер завистник Гвардиола расправился с Баварией, убрав в первом полуфинальном матче половину основного запаса на скамейку запасных и проиграл какому то Атлетико М, где в ответном матче, не смотря на судью Чакыра, бавария всем показала что они сильнейшая команда мира. Чакыр изо всех сил ставил палки в колёса Немецкой Машине и ему это непременно удалось. Он же засчитал гол Гризмана с офсайда и назначил левый пенальти за симуляцию Торреса, который упал как карандаш за метр до штрафной. Mia San Mia - Сильны как быки!
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FENNNNN
1462895925
Кто сидит на Соккере? Передайте в посте про Хуммельса от FENNNNN пламенный привет, и скиньте от меня послание что я написал ниже))
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Raxor
1462899202
все пишут что бавария скупает игроков, у этих игроков есть выбор и у клуба есть выбор! ройс отказывал баварии, хуммельс решил перейти, захотел трофеев, славы, любой другой игрок из бундеслиги мечтает попасть в баварию ибо это их путь зазвездеться, поэтому все кто пишут что бавария скупает бундеслигу, аналитики за 300, если на то пошло то реал, псж, мс, мю, барса, весь мир скупают, ведь они покупают исключительно лучших из лучших
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