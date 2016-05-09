Аленичев: «Игра Джано для меня не сюрприз, он – мастер»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал игру хавбека Джано в матче 37-го тура с «Динамо» (3:0). Напомним, в прошедшем поединке грузинский футболист записал на свой счет результативную передачу.

«Игра Джано не сюрприз для меня. Он – мастер, креативный и умный футболист. Когда он в оптимальной форме, то может создать много моментов. Жаль, что Джано сильно подвержен травмам, из-за них он пропустил достаточно игрового времени.

У нас осталось еще три игры и, думаю, с каждой Джано будет прибавлять, набирать кондиции», – сказал Аленичев.