Стаценко: «Вряд ли уже меня что-то связывает с «Кубанью»

Экс-генеральный директор «Кубани» Валерий Стаценко заявил, что его больше ничего не связывает с краснодарским клубом. Специалист занимал эту должность до 22-го апреля, после чего ему на смену пришел Геннадий Крапивка. В тоже время, вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка ранее заявлял, что Стаценко останется в структуре желто-зеленых.

«Мне никаких предложений не приходило. Думаю, с «Кубанью» меня уже ничего не связывает. Там новое руководство, которое имеет свои мысли. О будущем пока не думал. Время покажет, что будет дальше», – сказал Стаценко.