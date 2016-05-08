Колыванов: «Нас ждет захватывающая концовка чемпионата, но ЦСКА своего не упустит»

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов выразил мнение, что московский ЦСКА является фаворитом в борьбе за чемпионство РФПЛ.

«Касательно сложившейся ситуации в борьбе за чемпионство: расписание матчей трех команд, ведущих борьбу за титул, очень сложное. Всем предстоят матчи с серьезными соперниками, также решающими свои турнирные задачи. Но все же ЦСКА своего не упустит: команда показывает более стабильную игру, это более опытный «боец» в сравнении с тем же «Ростовом». Но, в любом случае, подопечные Бердыева будут бороться до конца, с полной отдачей. Да и «Зенит» традиционно силен. Нас ждет захватывающая концовка чемпионата.

Что же касается нижней части турнирной таблицы, то, думаю, «Динамо» и «Амкар» наберут необходимые очки и их минует участь игры в переходных матчах», – сказал Колыванов.