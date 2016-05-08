Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Колыванов: «Нас ждет захватывающая концовка чемпионата, но ЦСКА своего не упустит»

    Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов выразил мнение, что московский ЦСКА является фаворитом в борьбе за чемпионство РФПЛ.

    «Касательно сложившейся ситуации в борьбе за чемпионство: расписание матчей трех команд, ведущих борьбу за титул, очень сложное. Всем предстоят матчи с серьезными соперниками, также решающими свои турнирные задачи. Но все же ЦСКА своего не упустит: команда показывает более стабильную игру, это более опытный «боец» в сравнении с тем же «Ростовом». Но, в любом случае, подопечные Бердыева будут бороться до конца, с полной отдачей. Да и «Зенит» традиционно силен. Нас ждет захватывающая концовка чемпионата.

    Что же касается нижней части турнирной таблицы, то, думаю, «Динамо» и «Амкар» наберут необходимые очки и их минует участь игры в переходных матчах», – сказал Колыванов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.05.2016 16:05
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +517

      kazak1975 8 мая 2016, 20:01

      Насчёт стабильности- погорячился.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 8 мая 2016, 19:23

      скорей у ростова лучший календарь, да и у зенита тоже........краснодар куда мощней в атаке чем локомотив.........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 8 мая 2016, 19:06

      Все победы коней необходимо делить на число 1 гинер....

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11