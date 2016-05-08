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    Хохлов: «У «Ростова» нет опыта борьбы за чемпионство? У «Спартака» есть, и что?»

    Бывший главный тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов пожелал «Ростову», на настоящий момент занимающему второе место, стать чемпионом России.

    «Еще осенью многие эксперты заявляли, что высокое место ростовчан в турнирной таблице – случайность и команда сдаст свои позиции, но она до сих пор продолжает борьбу за первое место, чего ей и желаю. Я очень бы хотел, чтобы этот клуб стал чемпионом.

    Они в этом году заслужили этого работой тренера и футболистов. Они до сих пор находятся на лидирующих позициях за счет организации игры, коллектива, объединенного одной целью. Плюс грамотная рука тренера, который расставил ребят, четко объяснил им, как надо действовать, и они выполняют его установку.

    Отсутствие опыта у «Ростова» абсолютно не имеет значения. Что значит, нет опыта борьбы за чемпионство? У «Спартака», например, большой опыт в этом деле, и что?», — заключил Хохлов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2016 09:48
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 8 мая 2016, 15:33

      Здорово сказал! Согласен полностью!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 8 мая 2016, 13:11

      Хорошо сказал,только Спартаковским болелам не очень приятно,чуть иначе надо было выразиться....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 8 мая 2016, 13:03

      А у Рубина был опыт?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      komandos99 8 мая 2016, 11:42

      Какая только дворняга не тяфкает сегодня на Спартак

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > komandos99 8 мая 2016, 12:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Полностью согласен.Все хотят попиариться за счет Спартака.А на счет опыта-так вот пусть Ростову будет стыдно за те три очка которые он взял в игре со Спартаком.Если так зарабатывать очки-то клянусь я рад что мы претендуем сейчас ни на что -на фиг такие позорные очки не нужны.Я за футбол.

      -5
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      Рейтинг: +6

      Pixcell > Диктор 8 мая 2016, 12:14

      Вот клоун. Поржал. Имея такой ресурс жаловаться на судей и в чем-то упрекать Ростов... У которого до начала сезона было 8 человек в составе, сумасшедшие долги и иск о банкротстве. Кому стыдно должно быть? Ххккктьфу. Шелупонь.

      0
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      Рейтинг: +16

      S!D > Pixcell 8 мая 2016, 12:16

      Да все вы говно. Особенно кони.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Pixcell 8 мая 2016, 13:16

      Хорошо что ты представился.Так и буду к тебе обращаться Щелупонь.Я не упрекаю Ростов-я в лоб говорю гнило так набирать очки.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > Диктор 8 мая 2016, 15:36

      Ты те три очка в пользу Ростова всю жизнь наверное помнить будешь. Вот ты мелочный!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > jx 8 мая 2016, 15:56

      А к чему твои слова???? Или просто это слова очередного быд.ла?

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > minaev23 8 мая 2016, 15:57

      А в чем ты увидел мелочность? Это паскудство вашей команды-состоявшийся ФАКТ

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +939

      Riot Zero > Диктор 8 мая 2016, 16:17

      Паскуда здесь ты, эти мячи засчитал судья, какие претензии к команде?. Ты уже месяц ноешь чмыротинец. К своей команде претензии предъявляй, они с 1 метра в пустые ворота 2 момента запороли, так что сами виноваты.

      0
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      Рейтинг: +362

      sargassov 8 мая 2016, 11:19

      Опыт игры с ЦСКА и Зенитом есть, осталось научиться проходить Мордовию и Анжи

      4
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      Рейтинг: +6

      xuba 8 мая 2016, 11:03

      Ростов будет 2

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +362

      sargassov > xuba 8 мая 2016, 14:59

      Если честно, надоели Нострадамусы, обещающие команде от 1 до 4 места (в зависимости от фантазии) будет так, как будет!

      0
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 8 мая 2016, 10:29

      Удачи Ростову!

      6
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 8 мая 2016, 10:06

      ростов- хороший клуб, и если станут первыми неудивительно

      8
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