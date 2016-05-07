Венгер: «Думаю, Пеллегрини всегда знал, что на его место придет Гвардиола»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился размышлениями об уходе Мануэля Пеллегрини с поста наставника «Манчестер Сити».

«Я очень симпатизирую Пеллегрини. Он показал себя достойным человеком во время своей работы в Англии.

Уверен, что его уважают все в АПЛ, но «Сити» вложил столько денег в последние годы, что складывается впечатление, будто план пригласить Гвардиолу был уже давно.

Как только они пригласили Чики Бегиристайна и Феррана Сориано, было ясно, что придет Гвардиола.

Думаю, в глубине душе Пеллегрини и сам понимал это. Поэтому ему было трудно работать, ведь когда игроки знают, что ты уходишь, ты теряешь власть», – сказал Венгер.