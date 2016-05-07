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    Бышовец: «Ситуация в чемпионской гонке полностью находится под контролем ЦСКА»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец выразил мнение, что ЦСКА является фаворитом нынешнего чемпионата России. Отметим, что на данный момент московский клуб возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.

    «Считаю, что ЦСКА победит в турнире. «Зенит» так и не смог компенсировать очковые потери, которые питерцы понесли осенью, разрываясь на два фронта, между Премьер-лигой и Лигой чемпионов. Сегодня команде Андре Виллаш-Боаша как раз не хватает одной-двух побед, чтобы идти вровень с ЦСКА. Победа в Кубке России поможет в психологическом плане, но ситуация в чемпионской гонке находится полностью под контролем армейцев», – сказал Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.05.2016 20:37
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 8 мая 2016, 09:23

      Все уже порешали..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 7 мая 2016, 22:13

      глубокое умозаключение...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 мая 2016, 21:53

      Гинер-вот упырь который все решает.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +657

      RUSARM 7 мая 2016, 21:43

      Все правильно,теперь только ЦСКА решает быть им чемпионами или нет!!! Осталось три финала,в которых необходимо победить и все!!!!

      1
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