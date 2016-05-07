Рахимов: «Терек» играл всего один тайм, но этого мало с такой командой, как ЦСКА»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился впечатлениями от матча 27-го тура РФПЛ, в котором его подопечные уступили ЦСКА (0:1).

«Безобразные 30 минут первого тайма у нас получились, мы выглядели, мягко говоря, не очень хорошо. Проиграли все подборы и стандарты, поздно реагировали на ситуацию. В перерыве пришлось достаточно громко и жестко выступить. Второй тайм был неплохой, хотя все равно матч нельзя делить. Целостности не было в игре. Играть один тайм – этого мало. Тем более с такой командой как с ЦСКА.

Думаю, первый тайм предопределил исход матча. Во втором тайме пришлось раскрывать, играть больше в атаку. Нам не хватает мощи в атаке и это напрягает. У нас пять поражений из них четыре с разницей в один мяч. Это наводит на мысль, что впереди нам не хватает мощи, когда в таких ситуациях нужно уметь продавливать соперников», – сказал Рахимов.