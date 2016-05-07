Бундеслига. «Бавария» может оформить досрочное чемпионство

Сегодня состоится матч 33-го тура чемпионата Германии, в котором «Бавария» отправится в гости к «Ингольштадту». Мюнхенцы могут оформить досрочное чемпионство и для этого им нужно обязательно набирать очки.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало игры в 16:30 по мск.