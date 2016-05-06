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    Аленичев: «Гранат и Паршивлюк выставлены на трансфер? Это бред»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев опроверг информацию, согласно которой руководство московского клуба выставило на трансфер защитников Владимира Граната и Сергея Паршивлюка.

    «Удивлен информацией, что Паршивлюк и Гранат выставлены на трансфер. Это бред. У них такие же шансы играть за «Спартак», как у всех игроков команды», – сказал Аленичев.

    В нынешнем сезоне Гранат провел за «Спартак» в РФПЛ 14 матчей, Паршивлюк – 16.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.05.2016 14:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 6 мая 2016, 23:03

      Граната, точно надо увольнять . А взяли его, потому что он был свободным агентом.

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 6 мая 2016, 19:53

      Если вывод их на трансфер бред, то тогда можно смело говорить о том что клоунада продолжится и в следующем сезоне

      4
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 6 мая 2016, 17:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      опять конебомжи слухи пускают?)))

      -4
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 6 мая 2016, 15:01

      Это бред...пит и том крузь

      1
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      Рейтинг: +16

      byniki 6 мая 2016, 14:59

      а надо бы

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 мая 2016, 14:49

      А жаль что это бред.Впервые я с Аленичевым не согласен.

      4
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