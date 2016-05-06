Аленичев: «Гранат и Паршивлюк выставлены на трансфер? Это бред»

Граната, точно надо увольнять . А взяли его, потому что он был свободным агентом.
Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев опроверг информацию, согласно которой руководство московского клуба выставило на трансфер защитников Владимира Граната и Сергея Паршивлюка.
«Удивлен информацией, что Паршивлюк и Гранат выставлены на трансфер. Это бред. У них такие же шансы играть за «Спартак», как у всех игроков команды», – сказал Аленичев.
В нынешнем сезоне Гранат провел за «Спартак» в РФПЛ 14 матчей, Паршивлюк – 16.