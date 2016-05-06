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    Кутепов: «Хочу остаться в «Спартаке». Ведем переговоры о продлении контракта»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов заявил, что ведет переговоры о продлении контракта с московской командой.

    – Какова ситуация с продлением вашего контракта? Не мешает ли неопределенность готовиться к матчам и полностью отдаваться во время них?

    – Всех карт раскрывать не буду. Скажу так: мы ведем переговоры, они в процессе. Но тренироваться и играть мне это не мешает, вообще не забочусь об этих делах. У меня есть агент, который полностью крутится в этой сфере. Он занимается бумажками, а я не причастен. Когда уже что-то будет готово, он ко мне обратится.

    – Но у вас есть желание остаться?

    – Безусловно, у меня есть желание играть в «Спартаке».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2016 13:14
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18

      klkl 6 мая 2016, 14:44

      Верное решение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 мая 2016, 13:18

      Ну и правильно.

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