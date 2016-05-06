«Торпедо» Карпина может остаться в ФНЛ

Президент ФНЛ Игорь Ефремов дал понять, что вылетающие в этом сезоне из лиги клубы имеют шансы остаться в случае отказа от участия в турнире других команд.

– Приоритетное право участвовать в первенстве ФНЛ в случае отказа одного из победителей ПФЛ получает клуб, выступавший в прошедшем сезоне в ФНЛ и имеющий необходимую лицензию. Естественно, приоритетное право будет у того, кто занял более высокое место. Изначально идет 16-я команда.

– Но почему это не прописано в регламенте?

– Прописывать такое – это знаете, как масло масляное. Условно применив пункт регламента к текущей таблице, то 20-я команда, а сегодня это КАМАЗ, не может иметь преимущество по сравнению с клубом, занимающим 16-е место. И вообще эту тему обсуждать не совсем корректно, поскольку никто из пяти клубов ПФЛ, претендующих на выход в ФНЛ, не отказывался от участия.

– Есть ведь еще вероятность, что снимется с первенства первого дивизиона в будущем сезоне и какой-нибудь из клубов, не вылетевших по спортивному принципу. Финансовые проблемы испытывают многие.

– Его место в этом случае займет команда ФНЛ, занявшая более высокое место. Вы хотите узнать у меня, почему эти ситуации не прописаны в регламенте? Мне все видится и так понятным. Если необходимо будет прописать, то регламент перед каждым сезоном проходит утверждение и общего собрания ФНЛ, и юридических органов, в том числе РФС.

– Не боитесь, что по итогам сезона вдруг могут возникнуть споры?

– А в чем они могут быть? Одна команда заняла 16-е место, другая – 17-е. Вот кто из них должен остаться, на ваш взгляд?

– Безусловно, та, что заняла 16-е. Но в регламенте такого пункта я не увидел.

– Потому что его нет. Поэтому и не нашли.

– Тогда последний вопрос. Почему решили изменить правила по сравнению с прошлым сезоном?

– Мы обсуждали эту тему достаточно давно – на протяжении трех-четырех лет. И в конце концов нам удалось убедить исполком РФС, что это, на мой взгляд и на взгляд клубов ФНЛ, более правильно. Все-таки команды, занявшие вторые места в зонах ПФЛ, – не победители, и спортивный принцип тут применяется достаточно условно. Отдавать приоритетное право клубам, уже имеющим лицензию, в случае необходимости дополнения первенства до нужного количества участников – более логичное решение. На мой взгляд.