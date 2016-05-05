Саленко сравнил «Атлетико» Симеоне с командой Лобановского

Бывший нападающий сборной СССР Олег Саленко дал понять, что в финале Лиги чемпионов он отдает предпочтение «Атлетико». Напомним, что в решающем матче турнира команда Диего Симеоне сразится с «Реалом».

«Полуфиналы показали, что испанские клубы сейчас на коне. Примера – очень сильна. Я рад, что мы увидим такой финал. В решающем матче встретятся две футбольные философии. «Атлетико» действует от обороны, «Реал» ищет счастья в атаке. Я не разделяю мнение тех, кто говорит, что игру мадридцев мы можем увидеть и в чемпионате Испании. В финале ЛЧ накал совсем другой.

Хочу, чтобы «Атлетико» наконец-то взял этот трофей. Симеоне уже созрел для победы, он создал команду, которая обладает сумасшедшей работоспособностью. А сколько они бегают за матч? Обалдеть! Точно так же, как команда у Лобановского.

Не исключаю, что в финале «Атлетико» забьет и закроется. В итоге, возможно, и победит – 1:0», – сказал Саленко.