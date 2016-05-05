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Степаненко: «Из-за моего жеста раздули войну»

5 мая 2016, 12:41
5

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко подчеркнул, что не хотел унизить игроков киевского «Динамо», когда показывал эмблему донецкого клуба. Напомним, из-за этого жеста в матче 24-го тура чемпионата Украины команды устроили массовую драку.

«Я много думал, что я сделал не так, и был готов извиниться. Но я даже не могу представить, за что. Не понимаю, что вызвало такую бурю эмоций. В каждой футбольной лиге так показывают. Я говорил с Эдуардо, мне было интересно, как люди реагируют на это в Англии. Он сказал, что вполне нормально.

Был один прецедент, когда Адебайор перешел из «Арсенала» в «Манчестер Сити». Так он с одной половины поля побежал на другую и начал лондонским болельщикам показывать эмблему «Ман Сити». Вот это я считаю провокация. Если бы мы забили на той стороне, а я дал бы 100 метров рывок и показал эмблему перед фанатами «Динамо».

Так вышло, что мы забили третий гол со стороны киевских ультрас. Еще раз повторюсь: я показал эмблему из-за гордости к своему клубу, а не чтобы унизить другую команду. Я никогда этим не занимался и с большим уважением отношусь и к футбольному клубу «Динамо», и к его болельщикам. А из этого раздули непонятную войну, которая мне непонятна», – сказал Степаненко.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-Лига Шахтер Динамо К Степаненко Тарас
Комментарии (5)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1462442261
Там в порядке вещей воевать друг с другом, брат с братом... :(
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Диктор
1462443876
Ну да-вам хохлам не привыкать с братьями воевать.
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doctorx
1462459174
закройтесь заморыши
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doctorx
1462459201
кацап ска...
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grand-igor
1462868617
«Из-за моего жеста раздули войну» и Донецк разрушили, как это на вас укропов похоже!
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