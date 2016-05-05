Степаненко: «Из-за моего жеста раздули войну»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко подчеркнул, что не хотел унизить игроков киевского «Динамо», когда показывал эмблему донецкого клуба. Напомним, из-за этого жеста в матче 24-го тура чемпионата Украины команды устроили массовую драку.

«Я много думал, что я сделал не так, и был готов извиниться. Но я даже не могу представить, за что. Не понимаю, что вызвало такую бурю эмоций. В каждой футбольной лиге так показывают. Я говорил с Эдуардо, мне было интересно, как люди реагируют на это в Англии. Он сказал, что вполне нормально.

Был один прецедент, когда Адебайор перешел из «Арсенала» в «Манчестер Сити». Так он с одной половины поля побежал на другую и начал лондонским болельщикам показывать эмблему «Ман Сити». Вот это я считаю провокация. Если бы мы забили на той стороне, а я дал бы 100 метров рывок и показал эмблему перед фанатами «Динамо».

Так вышло, что мы забили третий гол со стороны киевских ультрас. Еще раз повторюсь: я показал эмблему из-за гордости к своему клубу, а не чтобы унизить другую команду. Я никогда этим не занимался и с большим уважением отношусь и к футбольному клубу «Динамо», и к его болельщикам. А из этого раздули непонятную войну, которая мне непонятна», – сказал Степаненко.