Михаил Кержаков: «Настраиваемся на победный финиш в чемпионате»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал об эмоциональном подъеме команды после победы в Кубке России.

– После победы в финале Кубка России есть ощущение, что концовку чемпионата «Зенит» проведет на победной ноте?

– Искренне в это верю. После победы в Кубке России у всех зенитовцев эмоциональный подъем ощущается. Перед нами стоит задача сделать в нынешнем сезоне дубль. К сожалению, не все зависит от нас. Необходимо еще надеяться на осечки конкурентов. Однако всe, что зависит от нас, сделаем.

– Долго ли отмечали кубковый успех?

– После возвращения из Казани получили выходной, а уже в среду была полноценная тренировка. О кубковой победе уже забыли, настраиваемся на победный финиш в чемпионате.

– Что нужно «Зениту», чтобы больше не терять очки?

– Играть в свою игру. Ни в коем случае нельзя расслабляться, глядя на место соперников в таблице. Все прекрасно понимают: в оставшихся четырех матчах нужно брать 12 очков.