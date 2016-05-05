Гросскройц готов вылететь из Бундеслиги

Полузащитник «Штутгарта» Кевин Гросскройц не покинет клуб, в который он перешел в январе этого года, даже в том случае, если команда вылетит из Бундеслиги.

«Если «Штутгарт» покинет Бундеслигу, то я все равно не покину клуб. Горю бороться и горжусь этим», – заявил Гросскройц в Instagram.

Напомним, что за два тура до окончания чемпионата Германии «Штутгарт» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея на своем счету 33 очка.