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Карпин: «Увольнение из «Спартака» для меня стало ударом»

4 мая 2016, 16:59
24

Наставник армавирского «Торпедо» Валерий Карпин вспомнил этап своей тренерской карьеры, посвященный работе в московском «Спартаке».

«Я знал, что будет повышенное внимание. Уволили сторожа на базе «Спартака» — это будет обсуждаться, уволили уборщицу из офиса «Спартака» — это тоже будут обсуждать, а уволили генерального директора в другой команде — две строчки и забудут. Потому что это «Спартак». Исторически сложилось, что это самый обсуждаемый клуб. Он таким и останется. Хоть еще 20 лет ничего не выиграет.

После заседания совета директоров мне генеральный директор сказал, что принято решение об обоюдном расторжении контракта. В каком-то смысле это, конечно, стало ударом. Если бы меня уволили в 2012 году, когда «Спартак» шел на последнем месте, это не было бы ударом. А тут команда была третьей и в трех очках от лидера. Ты этого просто не понимаешь. Самое страшное, когда ты не понимаешь, почему происходит то или иное событие. Мне никто ничего не объяснял. Я знаю, почему так произошло, но это останется при мне. Уже была затронута тема зависти, и если говорить глобально, то да, именно из-за этого», – поделился Карпин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Армавир Карпин Валерий
Комментарии (24)
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MU-fanatic
1462370497
потому что ты днина!
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Диктор
1462372454
Жаль что с тобой так поступили.
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никита голоян
1462372609
ничего Валера теперь Торпедо армавир из ФНЛ вытаскивай иначе это твоя тренерская могила..
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Drunkeschon
1462373677
Норм тренер был у спартака. Мож и затащил бы, если б его оставили. Там отставание было от соперников крошечное реально.
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андрей андреев
1462373805
Диктор,у тебя что,весеннее обострение прошло?С выздоровлением!!!
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chegaev88
1462380329
Валеру зря из спартака убирали.
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АлёшкА91
1462381032
Валера возвращайся!
Ответить
Serjoga
1462381248
Руководство менять надо, а не тренеров!
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slavа0508
1462402655
А по мне так Валера не плохо отработал 2 серебра и бронза,а всем надо было золото а с чего то могло быть золото состав не был сильнейший в лиге это можно посмотреть по трансферный стоимости игроков,а то что все кричат что Валера сам выбирал игроков да выбырал но в пределах 5-7 миллионов и Халка с Витселем ему бы не кто не позволил бы купить
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eleng
1462423167
Все относительно. Карпин хорошо работал по сравнению с кем? Талант тренера - это когда, независимо от уровня, игроки заявляют о себе. Спартак, сейчас, клуб который может выиграть у сильного соперника и проиграть слабому, потому что нет стабильности и команды. Приверженность и ответственность должны быть.
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