Карпин: «Увольнение из «Спартака» для меня стало ударом»

Наставник армавирского «Торпедо» Валерий Карпин вспомнил этап своей тренерской карьеры, посвященный работе в московском «Спартаке».

«Я знал, что будет повышенное внимание. Уволили сторожа на базе «Спартака» — это будет обсуждаться, уволили уборщицу из офиса «Спартака» — это тоже будут обсуждать, а уволили генерального директора в другой команде — две строчки и забудут. Потому что это «Спартак». Исторически сложилось, что это самый обсуждаемый клуб. Он таким и останется. Хоть еще 20 лет ничего не выиграет.

После заседания совета директоров мне генеральный директор сказал, что принято решение об обоюдном расторжении контракта. В каком-то смысле это, конечно, стало ударом. Если бы меня уволили в 2012 году, когда «Спартак» шел на последнем месте, это не было бы ударом. А тут команда была третьей и в трех очках от лидера. Ты этого просто не понимаешь. Самое страшное, когда ты не понимаешь, почему происходит то или иное событие. Мне никто ничего не объяснял. Я знаю, почему так произошло, но это останется при мне. Уже была затронута тема зависти, и если говорить глобально, то да, именно из-за этого», – поделился Карпин.