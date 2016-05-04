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    Гацкан: «При Бердыеве ребята в атаке играют более свободно, импровизируют, но оборона должна быть на замке»

    Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился своими мыслями о том, в чем кроется секрет успеха команды в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги.

    «У нас хороший коллектив, замечательный тренер. После того, как мы сохранили прописку в прошлом году, все ребята хорошенько подумали и поставили перед собой задачу готовиться все лучше и лучше. Выкладываемся на каждой тренировке, слушаем тренера и стараемся на поле выполнять все, что он говорит.

    «Ростов» – тренерская команда. Бердыев строит работу таким образом, что в атаке ребята играют более свободно, импровизируют, но оборона должна быть на замке, в строгом соответствии с тем, что мы отрабатываем на тренировках», – рассказал Гацкан.

    Источник: ФИФА

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    04.05.2016 12:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 4 мая 2016, 13:36

      Сесар навас,нобоа,бухаров,сердар азмун,могилевец,все эти ребята были и в рубине при Курбан Бердыеве,сильнейший тренер на мой взгляд!

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 мая 2016, 13:02

      Навас,блин,наимпровизировал...

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > андрей андреев 4 мая 2016, 13:56

      И на старуху бывает проруха))))

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > андрей андреев 4 мая 2016, 17:39

      Чё минусуете,не правда что ли? Накосячил Навас. Бывает

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > max74 4 мая 2016, 21:05

      А Баштуш как косячил? Офигеть же)) А сейчас без него не справились

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