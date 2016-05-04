Президент «Газовика»: «Представлять предприятие в РФПЛ не солидно, поэтому принято решение о переименовании клуба»

Президент оренбургского «Газовика», досрочно обеспечившего себе участие в Премьер-лиге на следующий сезон, Василий Столыпин прокомментировал информацию о возможном переименовании клуба.

«Мы относимся к области, у которой есть своя история – нашему футболу уже практически 70 лет. Поэтому было принято решение ввести в состав учредителей правительство Оренбургской области, которое дало согласие, и администрацию города, с которой сейчас идут переговоры. Мы все оренбуржцы, поэтому принимается решение о переименовании клуба.

В ФНЛ «Газовик» представлял ООО «Газпром Добыча Оренбург». Около 100 тысяч жителей связаны с организацией. Хотя болельщиками являются все горожане и люди с области. Команда выходит на такой уровень, в РФПЛ, и представлять предприятие не совсем солидно.

Вопрос переименования мы будем обсуждать с болельщиками. Предлагаются разные варианты – «Оренбург», «Евразия», «Лик» кто-то предлагал. Кроме того, на данный момент мы меняем устав, в который осталось только внести название. Времени мало, поэтому хотелось бы быстрее решить эти организационные вопросы», – сообщил Столыпин.