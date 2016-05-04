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  • Президент «Газовика»: «Представлять предприятие в РФПЛ не солидно, поэтому принято решение о переименовании клуба»

Президент «Газовика»: «Представлять предприятие в РФПЛ не солидно, поэтому принято решение о переименовании клуба»

4 мая 2016, 12:27
15

Президент оренбургского «Газовика», досрочно обеспечившего себе участие в Премьер-лиге на следующий сезон, Василий Столыпин прокомментировал информацию о возможном переименовании клуба.

«Мы относимся к области, у которой есть своя история – нашему футболу уже практически 70 лет. Поэтому было принято решение ввести в состав учредителей правительство Оренбургской области, которое дало согласие, и администрацию города, с которой сейчас идут переговоры. Мы все оренбуржцы, поэтому принимается решение о переименовании клуба.

В ФНЛ «Газовик» представлял ООО «Газпром Добыча Оренбург». Около 100 тысяч жителей связаны с организацией. Хотя болельщиками являются все горожане и люди с области. Команда выходит на такой уровень, в РФПЛ, и представлять предприятие не совсем солидно.

Вопрос переименования мы будем обсуждать с болельщиками. Предлагаются разные варианты – «Оренбург», «Евразия», «Лик» кто-то предлагал. Кроме того, на данный момент мы меняем устав, в который осталось только внести название. Времени мало, поэтому хотелось бы быстрее решить эти организационные вопросы», – сообщил Столыпин.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Оренбург
Комментарии (15)
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barabashka
1462354262
Идите по проторенной всем миром дорожке - назовите по названию города - Оренбург
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kotmyshka
1462355469
Амкар - солидно, а Газовик - несолидно?
Ответить
Kulimen
1462356129
Оренбург Сити или Газпром Юнайтед.
Ответить
андрей андреев
1462356358
Назовите скромно " Миллер"
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neveldomha
1462358545
ГазДобОр
Ответить
LOKOfanatik19
1462359509
Зачем вообще менять, клуб с традициями(тем боле зачем ? ) полнейший бред
Ответить
Black Giz
1462359708
Смысла не вижу в переименовывании команды. В Ростове наоборот пытаются вернуть старое название-Ростсельмаш.
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Обер-КанцлерЪ
1462364407
"Реал Оренбург" давайте)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1462365689
"Оренбургом" и назовут, к бабке не ходи. Пот-о-о-ом, когда-нибудь встретятся в одной группе ЛЕ с "Вольфсбургом" или "Гамбургом".
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СЛАВА 81
1462403553
Было принято решение ввести в состав учредителей правительство Оренбургской области. ЯВНЫЙ РАСПИЛ БЮДЖЕТА ГОРОДА.
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