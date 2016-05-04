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    Орлов: «Победа «Зенита» в игре с ЦСКА оказалась несложной»

    Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о своих впечатлениях от финального матча Кубка России, в котором «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 4:1.

    «Разница в счете не означает, что «Зенит» в четыре раза сильнее ЦСКА. Команды примерно равны. Переломным же моментом стало удаление Василия Березуцкого и третий гол. ЦСКА не хватало Вернблума. Формально его заменял Натхо, но он не мог так вести борьбу с Витселем и Хави Гарсией, как это делал бы швед. Центр поля захватил «Зенит», вот этот позвоночник, хребет, и помог петербуржцам выиграть. Победа в итоге оказалась несложной.

    Вместо травмированного Оланаре у ЦСКА вышел Панченко, но замена не принесла ничего хорошего. Может, было бы интереснее выпустить Тошича и передвинуть Мусу в центр атаки. ЦСКА, однако, таких ходов не сделал. Сдержали победители и Головина. Видимо, Леонид Слуцкий столкнулся с проблемами: есть травмы, некоторые игроки перегружены», — сказал Орлов.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.05.2016 08:23
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    Комментарии72
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3933

      Kollljan 4 мая 2016, 13:48

      ЦСКА просто облажался, и всё. Газон тут не при чём. Слуцкий проиграл тактически.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 4 мая 2016, 13:44

      Пусть Савин лучше комментирует матчи с участием Зенита а то тошнотворно от Орлова,его и свои и чужие не любят)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 4 мая 2016, 11:38

      Противно слушать матчи с комментатором Орловым, очень много всего невпопад и не в тему, но самое отстойное, что он не стесняясь демонстрирует, что топит за Зенит. Ни за любым другим я такого не замечал. В сов время вообще, считалось дурным тоном со стороны комментатора демонстрировать симпатии.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +628

      somn > eleng 4 мая 2016, 11:49

      Ну нет в Питере второго Набутова.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > eleng 4 мая 2016, 11:54

      Весь матч смотрел без звука...., по этой самой причине.....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2564

      атеист > hunta 31 марта 2017, 14:03

      Аналогично.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      somn 4 мая 2016, 11:03

      Всё-таки двоякое впечатление от победы Зенита. Ну и качество газона отвратительное, Олонаре пострадал только из-за этого.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 4 мая 2016, 10:04

      Я бы посмотрел на этого пернатого, если бы у Оланаре не случилась травма. Тогда бы циферки на табло отразились зеркально

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > Майор Дзагоев 4 мая 2016, 10:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ахахахаха,туп ты очень

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > narkozanos 4 мая 2016, 11:37

      Ну-ну, кабинет картонный, удачи в ЛЕ. Если попадете

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > Майор Дзагоев 4 мая 2016, 12:44

      Кубок - это уже ЛЕ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > Майор Дзагоев 4 мая 2016, 13:04

      Ахахахха.в вы в лч в группе опять повеселите дыркой акинфеева,сколько на этот раз плинируете мячей пропустить ?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > kotmyshka 4 мая 2016, 16:36

      Я имел в виду по месту в чемпионате. Так-то с учетом кубка они в ЛЕ уже, не спорю

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > narkozanos 5 мая 2016, 00:19

      Да уж всяко поменьше, чем Лодыркин

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > narkozanos 5 мая 2016, 00:38

      напиши что зенит вытворяет в лч? а то я может что то пропустил?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > Майор Дзагоев 5 мая 2016, 12:21

      Ахахахахахахах,меньше?скорее больше вас только поросята там пропускали,позорища

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > shikari__ 5 мая 2016, 12:21

      Не смотри футбол,портит твоё мышление

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > narkozanos 5 мая 2016, 15:14

      отличный ответ, мыслитель

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > shikari__ 5 мая 2016, 16:11

      Ты элементарного не видишь,пустышка

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > narkozanos 5 мая 2016, 16:18

      так ты мне и ответь на вопрос по нормальному, раз все элементарно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > shikari__ 5 мая 2016, 19:09

      Вся Россия знает ответ на твой вопрос,а ты нет?напрягись что ли,может и ты сам поймёшь,без суфлёров

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > narkozanos 5 мая 2016, 21:09

      не напрягаясь понятно, что отвечать то и нечего.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > shikari__ 5 мая 2016, 21:51

      Цска в Европе умер,а Зенит выходит из группы.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > narkozanos 6 мая 2016, 04:03

      выходит из группы и вылетает в 1/8, тогда как ЦСКА доходил в ЛЧ до 1/4 и неплохо играл там с Интером, будущим победителем ЛЧ. Насчет групп, ты вообще группы видел в последние годы? с кем играет ЦСКА и с кем Зенит? даже в этом году у ЦСКА группа была сильнее. Это не является оправданием, ЦСКА способен выходить из любой группы. Тогда как Зенит со своими "звездами" не всегда выходит из группы со средними командами. И не надо тут говорить про то, что Зенит всю Россию с колен поднимает, смешно становится. Если, когда нибудь, российский клуб и выиграет ЛЧ, то это будет ЦСКА. Как это было с кубком УЕФА. P.S. ЦВБП.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > shikari__ 6 мая 2016, 11:54

      Ахахахах,Петросян ты знатный,у Зенита по мимо Кубка УЕФА.есть Суперкубок УЕФА,выкуси.....Ты вспомни ещё 00 года,как и чё там кони могли,сейчас они нулища галимые,в группах вечно на четвёртом месте,даже в ЛЕ не могут попасть...А и если Цска выиграет ЛЧ,то тебя уже в живых не будет,век-жизни ты не осилишь...И да,Халк и Витсель это не звёзды,просто классом выше люди,их 2 всего человека,а не 11,это не Криня и Бейл,где в 2 могут сделать игру...Бесит меня с тупыми разговаривать.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > narkozanos 6 мая 2016, 12:44

      Да куда уж ЦСКА до бездонного мешка газпрома, это и так ясно. Не по карману строить летающие тарелки и покупать футболистов классом выше за 60 млн. Но ЦСКА и с бесплатно взятыми игроками справляется с поставленными задачами. Так ты еще сам с собой разговариваешь, не удивительно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > shikari__ 6 мая 2016, 13:04

      Какие 60 лямов?ахаххахахах,что ты несёшь чукча?посмотри сначала стоимость трансферов их,а потом пиши что то.Конечно,какие трансферы коням,когда они на них бабки только отмывают себе....С какими задачами там справились кони? ты лучше подумай,где они ещё не облажались,так это только в чемпе,кое как,такое чемпионство для ПФК ахахха типа сильно?

      0
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      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > narkozanos 6 мая 2016, 14:05

      60 лямов твой толстожопый стоит. Так перед Зенитом каждый год стоит задача выиграть ЧР. А каждый ли год он с этой задачей справляется? Это типа сильно по твоему?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > shikari__ 6 мая 2016, 19:01

      Он 40 стоит,сколько то там ушло на другие нюансы,но его стоимость как игрока встала в 40....Ты стрелочник или попугай?я тебе пишу об одном,ты переделываешь мой вопрос под свой, утка глупая....Зенит и там и там играет нормально,а кони только в чемпе еле еле,Зениту не везде везёт просто,а кони сами по себе нулёвые,да и Зенит они с 12 года не могут обыграть,Ростов и Лестер без денег побеждают,а ты тут чё то про деньги.у поросят бюджет на трансферы выделяют такие же бабки как и Зениту,кто виноват если лохов покупают,что кони, что поросята.

      0
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      Рейтинг: +918

      shikari__ > narkozanos 7 мая 2016, 00:14

      и там и там нормально играют? Зениту не везде везет? все, больше ничего не пиши.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > shikari__ 7 мая 2016, 00:41

      Ахаахах,зашкваренный,есть такое понятие удача в футболе,ты поверхностный паренёк с маленьким iq.

      0
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      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > narkozanos 7 мая 2016, 01:00

      ты пробка, ничего не понимаешь вообще, да и не способен видимо. глубокий деградант.

      0
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      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > shikari__ 7 мая 2016, 10:55

      Боже-боже,ограниченные соски читают словари?в данной концепции ты недееспособен и немощен,твои слова шлак.а сам ты тля.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > narkozanos 7 мая 2016, 11:23

      ты сам понял что написал? твой iq и словарный запас выдает "ахахахахаххахаха" перед каждым предложением, становится все сразу ясно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > shikari__ 7 мая 2016, 15:07

      Это я-подчёркиваю то, что разговор с тобой не о чём,ты придурковатый морально подавленный паренёк,вызываешь у меня смех.Пишешь моими же словами мне же,а потом за лексикон мне пишешь,конченный просто обморок ты.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > narkozanos 7 мая 2016, 16:21

      это ты подчеркиваешь, что лучше бы тебе к егэ готовиться, а не здесь сидеть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > shikari__ 7 мая 2016, 19:45

      Фу,какой же ты жалкий,строишь из себя прошаренного в жизни типа,а по факту ты вафля,с темы два раза соскочил,и три раза стрелку метнул...Ограниченное дерьмо ты.

      0
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      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > narkozanos 7 мая 2016, 22:55

      с какой темы я соскочил? что тебе пояснить мой маленький друг? пиши сразу все вопросы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > shikari__ 7 мая 2016, 23:37

      Въебись головой об стену,изобретут лекарство от рака

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > narkozanos 8 мая 2016, 01:45

      Извини, но это не вопрос. Ты наверное опять что то не понял.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > shikari__ 8 мая 2016, 11:31

      Кого ты из себя строишь ущерб,жестянка с вакуумом в голове?твой мозг выпили через трубочку и насували тебе соломы вместо него...В дискуссии ты 0,шпрот отсталый...Я тебе с 1 сообщения пишу,что ты тупее колибри,а ты теперь моими словами мне пишешь это,стрелка НОМЕР 4...Можешь не жить,а то ту тупизну что ты разносишь в виде инфекции может стать угрозой для общества.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > narkozanos 8 мая 2016, 16:38

      ты пишешь уже одно и тоже по второму кругу, лишь добавляя побольше оскорблений в мой адрес, только мне на них совершенно наплевать, они меня никак не задевают. На таких людей как ты не принято обижаться, когда я это понял, перестал отвечать тебе тем же. Тебе лечиться надо, пока еще не поздно. Хотя, в твоем случае это вряд ли поможет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > shikari__ 9 мая 2016, 12:19

      Я тебе с первого сообщения пишу,что ты тупой,эта дискуссия в принципе с тобой без смысла.Ты захотел доказать мне,что ты не тупой,но не смог,и сейчас я вижу обиженного мальчика,который пытается оправдать себя глупыми фразачками,подгниловатый и мерзкий мусор,такие как ты обычно шестерят по жизни.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > narkozanos 9 мая 2016, 15:43

      Я тебе ничего не доказывал, школьник. Ты большого о себе мнения. Еще раз повторяю, на таких как ты не обижаются. Подгниловатый? Это как? "фразачками"... тебе простительно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > shikari__ 9 мая 2016, 16:12

      Ты самое наитупейшее существо,с кем мне доводилось тут общаться,как целка про обиды какие то пишешь,мужской пол-огорчается,а женский-обижается,КЛОУН.Ты ничего сам никогда не сможешь доказать,с тебя только спросить могут,как со шкуры.Ты понял сам,что ты тупой,поэтому дал заднюю и вывозишь на бреднях,культурного мамкиного сынка,только тебе это не идёт,ты обычный замкнутый лох.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > narkozanos 9 мая 2016, 16:17

      Комментарий удален.

      0
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      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > narkozanos 9 мая 2016, 16:26

      наркосос ты невероятный человек, ты еще оказывается и читать не умеешь. Самое смешное в том, что это ты таковым являешься, а пытаешься доказать, что это я такой. Пыжишься, придумываешь новые оскорбления, а толку 0.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > shikari__ 9 мая 2016, 19:19

      Ты опять стрелки кидаешь,уже в пятый раз,додик зачуханный.Напряги извилину и впитывай,как личность ты мне и не был интересен, ты шавка,которая захотела поскулить и облажалась...Ты первый чмошник написал мне,а сейчас сопли потекли твои,я не напрягаясь тебя стебу как дуру,а ты мне нотации читаешь,что оскорблять людей-это плохо,у меня кореша читают и плачут с тебя,какой ты латентный выблядок.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > narkozanos 9 мая 2016, 20:25

      наркоотсос, ты что на зоне? с корешами он сидит. корешами - любовниками? Это вы все вместе придумываете ответы? своим петушиным насестом? Ты еще убедил себя, что я в чем то облажался. А то что ты пишешь называется не стеб, а словесный понос. Нотаций я тебе не читал, я тебе писал что ты "недалекий", лечиться надо, но ты этого не понял. Я тебе задал вопрос, а ты решил "сверкнуть" своим умишком, но ни ума, ни фантазии у тебя не оказалось.

      0
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      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > shikari__ 9 мая 2016, 22:25

      Чёрт дырявый,я думаю твой рот получает в глотку каждыми днями потоки спермы,так как ты тупая мразь,которую пускали по кругу,каждый из моих корешей тебе дал бы в рот 1 на 1,хоть на ринге,хоть на улице..ты галимая рваная тёлка,тебе в ухо пихнули и залили спермой извилину,я тебя уже давно обоссал,сиди облизывайся..Вафля ущербная,ты даже на ровне не можешь базарить,ибо ты отпедренное закомплексованное хуйло.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > narkozanos 10 мая 2016, 00:13

      Ты думаешь? сомневаюсь. Полегче парень с откровениями, не хочу знать чем вы занимаетесь на досуге, продолжайте давать друг другу в рот с корешами и на ринге и на улице и где хотите и когда угодно. В общем живите как жили. Но об этом мне писать не стоит. Ну а чтобы с тобой наравне разговаривать нужно клей "долбить" как ты, я этого делать не собираюсь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > shikari__ 10 мая 2016, 12:53

      Проститутка из гей бара,ты долго будешь стрелки метать?опущенное хуйло,ты подстилка бомжей спидозных и самка чурок рыночных,хуй сосать будешь даже на том свете до мозолей...Если твои друзья тебя пускают по кругу за мелочь,не у всех так чертила отъебанная,будешь на панеле ртом обслуживать дальнобойщиков,ебанная жертва аборта,будешь подыхать в анальных муках

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > narkozanos 10 мая 2016, 17:33

      Смешно. Что еще пизданешь?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > shikari__ 10 мая 2016, 22:16

      Воздушок,пари в небо уже,пресный хуеглот

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > narkozanos 10 мая 2016, 23:03

      Продолжай.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > shikari__ 11 мая 2016, 10:59

      Уже прилюдно начинаешь моё дерьмо глотать не напрягаясь,иди нахуй от сюда уже,позорище

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > narkozanos 11 мая 2016, 20:17

      Петушок, ты смешон.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > shikari__ 11 мая 2016, 22:35

      Выкидыш кровавый тебе нравятся унижения?люди при встрече с тобой тушат об твоё свиное ебало бычки и харкают туда соплями,пойди возьми вставь тампон в своё очко,чтобы не текла кровь после ебли с ебарём.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > narkozanos 12 мая 2016, 00:08

      :)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > shikari__ 12 мая 2016, 12:47

      Чучело беспонтовое,что ты свою улыбу тут тянешь глист анальный,пойди в окно скинься уже

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +215

      iuda 4 мая 2016, 09:21

      Подозрительно, что Мутко сидел почти в обнимку с Миллером и газон был подготовлен против ЦСКА - слишком мягкий и нежный+высокая трава

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > iuda 4 мая 2016, 12:46

      А Зенит любит именно такой газон?

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      Рейтинг: +40

      Даньчез > iuda 4 мая 2016, 13:14

      газон подготовлен против ЦСКА - что простите)

      2
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      Рейтинг: +532

      Бан 4 мая 2016, 08:45

      Пока не ушел Оланаре, да и после этого, до второго гола, Орлов комментировал дрожащим голосом, а теперь воспрял ...
      Как же надоел этот маразматик. Все игры с Зенитом портит.

      6
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 4 мая 2016, 08:34

      Ну конечно. Пенальти оплатили и норм. Ах, как красиво нырнул Кокорин!

      2
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Apocalypse 4 мая 2016, 10:39

      Тупое?березуцский подкат сделал сзади прям в пятку,купи очки себе

      -2
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      Рейтинг: +628

      somn > Apocalypse 4 мая 2016, 11:05

      Два Березуцких и Игнашевич - это не оборона, согласись.

      0
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > narkozanos 4 мая 2016, 11:38

      Это ты себе купи очки. Он нырнул.

      3
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > somn 4 мая 2016, 11:52

      Пофиг на берёз. Но пенальти не было.

      2
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Apocalypse 4 мая 2016, 13:02

      Ахахахах ебать ты позорище слепое,фуу

      -2
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > narkozanos 4 мая 2016, 14:22

      Твоё мнение строится из предвзятого соображения. Так что не спорь.

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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Apocalypse 4 мая 2016, 20:37

      Ахахахах в очках повтор пересмотри,а то тупой диалог

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