Пеллегрини: «Можем сотворить новый виток в истории, но для этого необходимо побеждать «Реал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини заверил, что его команда намерена играть в атакующий футбол и владеть мячом в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Мы должны стремиться попасть в финал, до которого прежде не добирались. Мы не сомневаемся в своих способностях и намерены продемонстрировать их на практике. Всегда приятно вернуться на «Сантьяго Бернабеу», с этим стадионом у меня связаны самые приятные воспоминания. Приезжие команды всегда ощущают здесь большое давление со стороны болельщиков, но у нас есть необходимый характер и подбор игроков, чтобы победить.

Мы можем сотворить новый виток в истории клуба, но для этого необходимо сыграть действительно хорошо. В Манчестере мы старались прессинговать, много играть в отборе, но это был не наш день. Завтра постараемся с самой первой минуты владеть мячом и атаковать. Судьба великих матчей решается лучшими игроками, но мы должны и атаковать, и обороняться как команда против всего «Реала», а не против одного только Криштиану.