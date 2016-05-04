Торрес: «Атлетико» без разницы, с кем играть в финале. Хотим победить»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес подвел итоги ответного полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором его команда проиграла «Баварии», но по сумме двух встреч прошла дальше.

«Мы отдали очень много сил, поскольку «Бавария» давила на протяжении всего матча и не давала нам прессинговать. Нам не удавалось показывать тот футбол, который мы хотели продемонстрировать. В этом случае победить и выйти в финал приятнее вдвойне.

Спасение Облака сыграло большую роль в нашем успехе. Счастлив, что нам удалось обыграть одну из лучшим команд в Европе. Без разницы, с кем играть в финале. Хотим выиграть», – сказал Торрес.