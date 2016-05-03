Калачев: «Лестер»? Чтобы «Ростову» стать чемпионом, должно произойти что-то фантастическое»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился мнением о сравнениях донской команды с «Лестером». По мнению футболиста, в отличие от английского клуба ростовчанам не удастся завоевать национальное чемпионство.

«Ростов» сравнивают с «Лестером»? Не знаю, кто так делает и зачем. Немножко сравнивали, скоро перестанут. Мы уже не на первом месте, и отрыва у нас нет. Чтобы нам стать чемпионами, должно произойти что-то фантастическое, ведь сейчас не все зависит только от нас. У нас впереди непростые игры, борьба еще впереди. В РФПЛ все первые пять команд претендуют на золото, будет очень тяжело. У «Лестера» была другая ситуация – он захватил лидерство и удержал его с отрывом», – сказал Калачев.