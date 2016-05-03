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  • Калачев: «Лестер»? Чтобы «Ростову» стать чемпионом, должно произойти что-то фантастическое»

Калачев: «Лестер»? Чтобы «Ростову» стать чемпионом, должно произойти что-то фантастическое»

3 мая 2016, 22:08
8

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился мнением о сравнениях донской команды с «Лестером». По мнению футболиста, в отличие от английского клуба ростовчанам не удастся завоевать национальное чемпионство.

«Ростов» сравнивают с «Лестером»? Не знаю, кто так делает и зачем. Немножко сравнивали, скоро перестанут. Мы уже не на первом месте, и отрыва у нас нет. Чтобы нам стать чемпионами, должно произойти что-то фантастическое, ведь сейчас не все зависит только от нас. У нас впереди непростые игры, борьба еще впереди. В РФПЛ все первые пять команд претендуют на золото, будет очень тяжело. У «Лестера» была другая ситуация – он захватил лидерство и удержал его с отрывом», – сказал Калачев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Лестер Калачев Тимофей
Комментарии (8)
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вулвер
1462304684
все за ростов,но что-то никто не говорит про краснодар,котрорый там на 2 очка от ростова отстаёт и по игре наверное лучший в рфпл!быки пусть станут чемпионами а ростов вторым
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арейская
1462329337
Осторожничает в высказываниях Калачев, и это правильно
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1462335392
Мутко дал обещание Гинеру, что ЦСКА будет чемпионом, в обмен назначением Слуцкого тренером сборной.
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Black Giz
1462342105
Тяжко будет. Но посмотрим.
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андрей андреев
1462342518
Ну нельзя так играть как с Анжи и Мордвой. Думаю 3-4 место будет достаточно. Все таки подбор игроков не очень.Если Бекиевич не уйдёт,то в следующем году можно и 1.А если уйдет- то пипец
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diadushka
1462367992
Конечно нечто фантастическое должно произойти, например, "кабинетное решение"! А оно явно не в пользу Ростова будет!
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