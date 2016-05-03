Гранат может вернуться в «Динамо»

Защитник «Спартака» Владимир Гранат может стать игроком «Динамо». Об этом сообщает fcdin.com. Ранее Гранат был выставлен руководством красно-белых на трансфер, до конца сезона россиянин больше не сыграет ни одного матча.

Отметим, что за «Динамо» защитник выступал с 2007 по 2015 год и перешел в «Спартак» в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне Гранат провел за москвичей в РФПЛ 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями и получил две желтые карточки.