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    Панов: «Поражение в финале Кубка России может надломить ЦСКА»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов поделился впечатлениями от финального матча Кубка России, в котором сине-бело-голубые одержали разгромную победу над ЦСКА.

    – Лидирующих в чемпионате армейцев это громкое поражение в финале Кубка не выбьет из колеи?

    – Это такой психологический момент. Все-таки команда лидирует, а играть не два тура, а четыре, поэтому, конечно, вся борьба еще впереди. Это поражение может их немножко надломить. А «Зенит» наоборот вдохновить. Как будет на самом деле, мы увидим только в следующем туре. Положительные эмоции сейчас перед чемпионатом «Зенит» получил – это хороший заряд для питерцев, чтобы подтвердить звание чемпиона страны.

    Источник: Rusfootball.info

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    03.05.2016 20:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +94

      Виталич 4 мая 2016, 06:42

      да все нормально с ЦСКА будет ...команда опытная..

      1
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      Рейтинг: +459

      sour12 3 мая 2016, 21:41

      не надломит, а вот потеря Ололо это серьёзно =(

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 мая 2016, 20:32

      Что-то Зенит не надломился после поражения от Ростова! Просто не пошла игра у армейцев. Может разозлятся, но лучше бы ростовчан пропустили вперед!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 мая 2016, 20:22

      Да ладно-надломить.Гинер думаю уже добазариться.

      -3
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