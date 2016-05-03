Кривцов: «Если Ярмоленко нормальный парень, то он должен извиниться перед Степаненко»

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов поделился мнениям о конфликте в матче 24-го тура УПЛ между полузащитником «горняков» Тарасом Степаненко и нападающим киевского «Динамо» Андреем Ярмоленко.

«Степаненко не сказал ни слова и не показывал каких-то нецензурных жестов. Просто показал эмблему. Если уж удаляют за то, что нельзя радоваться, то не знаю, как тогда наш чемпионат хотят сделать более эмоциональным и зрелищным.

Я считаю, что Ярмоленко должен извиниться, если он воспитанный и нормальный парень. Это не красит его как игрока сборной. Такие эмоции нужно сдерживать», – сказал Кривцов.