Карпин: «Работа в ФНЛ дала мне знания»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин подытожил свой первый сезон в ФНЛ.

– Что вам как тренеру дал сезон в ФНЛ?

– Самое главное – дал знания, опыт работы с игроками более низкого уровня. Те задания, которые можно давать десятикласснику, пятиклассник не выполнит. Поэтому просить у игроков в ФНЛ те вещи, которые можешь просить в премьер-лиге, не надо, потому что понятно, что они не выполнят их.

– А мотивировать легче в ФНЛ или РФПЛ?

– Все то же самое.

– Инфраструктура «Торпедо» позволит в будущем играть в ФНЛ?

– С марта у нас появились нормальный стадион, нормальные условия. В первой части чемпионата ничего этого не было. Сейчас есть великолепное поле, великолепные условия для ФНЛ. Но у клуба стоят задачи не только ФНЛ. Соответственно, инфраструктура должна быть через три–четыре года даже не как в ФНЛ.