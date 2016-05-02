Президент «Торпедо» Ар: «Карпин не уволен, я не застрелился, в Белоруссию мы не переезжаем»

Президент армавирского «Торпедо» Валентин Климко заявил, что главный тренер команды Валерий Карпин не будет уволен в этом сезоне. Напомним, сегодня «Торпедо» лишилось шансов сохранить прописку в ФНЛ.

«Сразу могу сказать: никакого скандала не будет, Карпин не уволен, «Армавир» не разорился, президент не застрелился. У нас идет чемпионат, все будем решать после сезона. Могу сказать, что в следующем сезоне мы будем играть в чемпионате России. В Белоруссию мы не переезжаем», – сказал Климко.