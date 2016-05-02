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  • Президент «Торпедо» Ар: «Карпин не уволен, я не застрелился, в Белоруссию мы не переезжаем»

Президент «Торпедо» Ар: «Карпин не уволен, я не застрелился, в Белоруссию мы не переезжаем»

2 мая 2016, 22:00
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Президент армавирского «Торпедо» Валентин Климко заявил, что главный тренер команды Валерий Карпин не будет уволен в этом сезоне. Напомним, сегодня «Торпедо» лишилось шансов сохранить прописку в ФНЛ.

«Сразу могу сказать: никакого скандала не будет, Карпин не уволен, «Армавир» не разорился, президент не застрелился. У нас идет чемпионат, все будем решать после сезона. Могу сказать, что в следующем сезоне мы будем играть в чемпионате России. В Белоруссию мы не переезжаем», – сказал Климко.

Источник: ТАСС
Россия. ФНЛ Армавир Карпин Валерий
Комментарии (1)
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mihail200606
1462217875
шютит еще...
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