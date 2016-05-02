Филипе Луис: «Мечтаю поцеловать кубок Лиги чемпионов»

Защитник «Атлетико» Филипе Луис поделился эмоциями накануне ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии».

«Эмоции переполняют, ведь мы снова можем попасть в финал. Я с детства мечтаю выиграть этот трофей, поднять его над головой, поцеловать, сфотографироваться с ним. В прошлый раз мы были очень близки к успеху, но в футболе случается всякое. Второй шанс, как сейчас, выпадает очень редко. Надеемся выиграть турнир и войти в историю», – сказал Луис.

Напомним, в первом матче мадридцы одержали победу со счетом 1:0. Ответная игра состоится во вторник, 3 мая. Начало – в 21:45 по московскому времени.