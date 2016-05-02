Щербаченко: «Матч «Мордовии» с «Ростовом» показал, что не все у нас куплено и продано»

Экс-наставник «Мордовии» Федор Щербаченко поделился наблюдениями от победы саранской команды над «Ростовом» в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

– «Мордовия» хоть и утроила демарш, насколько я знаю, все игроки ответственно подходили к своей индивидуальной подготовке. Их можно понять – они пытаются возвратить свои деньги по контракту. В то же время они профессионалы, которые хотят достойно играть, выходить на поле. Сегодняшний матч показал, что не все у нас куплено, продано и прогнозируемо.

– Каким образом эта сенсация стала возможной?

– Матч показал, что команда, являющаяся лидером чемпионата, не имеет права играть с такой тактикой. Она должна действовать разнообразно, уметь вскрывать оборону за счет комбинационных, агрессивных действий. Сегодня мы у «Ростова» это не видели. Ходы дончан срабатывали в матчах с ЦСКА и «Зенитом», но в Саранске подопечные Бердыева наткнулись на свою же тактику. Счет, как говорится, на табло.

– Сравнение с «Лестером» теперь кажется смешным?

– Неверное сравнение. «Лестер» здорово смотрится в атаке и выигрывает, независимо от тактики соперника. А «Ростов» теряет очки с «Мордовией» и «Анжи». Так что инвесторы в любой стране вкладывают деньги в тот клуб, который показывает зрелищный футбол. Вот и делайте выводы.

– Может быть, руководству «Мордовии» следует и в дальнейшем гасить долги перед важными матчами?

– На самом деле, да. Потому что любой человек испытывает удовольствие, когда на карточку приходит смс.