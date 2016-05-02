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  • Щербаченко: «Матч «Мордовии» с «Ростовом» показал, что не все у нас куплено и продано»

Щербаченко: «Матч «Мордовии» с «Ростовом» показал, что не все у нас куплено и продано»

2 мая 2016, 09:50
7

Экс-наставник «Мордовии» Федор Щербаченко поделился наблюдениями от победы саранской команды над «Ростовом» в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

– «Мордовия» хоть и утроила демарш, насколько я знаю, все игроки ответственно подходили к своей индивидуальной подготовке. Их можно понять – они пытаются возвратить свои деньги по контракту. В то же время они профессионалы, которые хотят достойно играть, выходить на поле. Сегодняшний матч показал, что не все у нас куплено, продано и прогнозируемо.

– Каким образом эта сенсация стала возможной?

– Матч показал, что команда, являющаяся лидером чемпионата, не имеет права играть с такой тактикой. Она должна действовать разнообразно, уметь вскрывать оборону за счет комбинационных, агрессивных действий. Сегодня мы у «Ростова» это не видели. Ходы дончан срабатывали в матчах с ЦСКА и «Зенитом», но в Саранске подопечные Бердыева наткнулись на свою же тактику. Счет, как говорится, на табло.

– Сравнение с «Лестером» теперь кажется смешным?

– Неверное сравнение. «Лестер» здорово смотрится в атаке и выигрывает, независимо от тактики соперника. А «Ростов» теряет очки с «Мордовией» и «Анжи». Так что инвесторы в любой стране вкладывают деньги в тот клуб, который показывает зрелищный футбол. Вот и делайте выводы.

– Может быть, руководству «Мордовии» следует и в дальнейшем гасить долги перед важными матчами?

– На самом деле, да. Потому что любой человек испытывает удовольствие, когда на карточку приходит смс.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Мордовия Ростов Щербаченко Федор
Комментарии (7)
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aurora5858
1462172609
Возможно премировали и весомо. Что так рвать.
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S99M
1462172981
Фу как не красиво.
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tambovchanin
1462175286
гинер помог думаю вопрос с деньгами)
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compka
1462204303
коэфициенты на победу мордовии были 7 - для сравнения победа ростова 1.6 отсюда и результат
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zenit888
1462215569
Ишак, а не тренер. Что ты понимаешь в футболе. Смотри как "Атлетико" за две атаки обыгрывает "Барсу". Чудак безмозглый.
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Black Giz
1462255464
Исходя из нынешнего состава и того времени, который Бердыев тренирует Ростов, естественно, что он пока не может красиво и разнообразно вскрывать оборону таких же команд. Епте это же очевидный факт.
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