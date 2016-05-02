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    Газинский: «Игра с «Анжи» не была похожа на тренировочный матч»

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился наблюдениями от победного матча 26-го тура чемпионата России с «Анжи».

    – Сегодня ваша команда одержала достаточно крупную победу над аутсайдером. Это было похоже на тренировочный матч?

    – На самом деле, нет. До первого гола соперник хорошо оборонялся и перекрывал нам все зоны. Они опускались низко на свою половину, и поэтому у нас не было зон, чтобы мы входили и проводили атаки. Ну, все хорошо закончилось: забили три мяча. Были еще моменты. Хорошо, что не пропустили.

    – Можно сказать, что «Краснодар» одержал победу на классе?

    – Ну, со всеми командами, в принципе, играть тяжело. Сейчас концовка турнира, поэтому все команды стараются отобрать друг у друга очки. Для нас было важно сегодня победить, ведь команды с верхней части турнирной таблицы потеряли очки.

    – "Краснодар» разыгрался только ко второму тайму. С чем это связано? Может, немного недонастроились на такую команду, как «Анжи"?

    – Ни в коем случае не было никакого недонастроя. Сейчас об этом говорить не стоит. Сейчас каждое очко на вес золота, а сегодня к тому же мы играли дома. Надо было брать три очка.

    – Какие задачи ставятся внутри команда на конец сезона?

    – Задача сейчас такая, что надо выигрывать каждый матч. Уже в конце посмотрим турнирную таблицу.

    Источник: Rusfootball.info

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    02.05.2016 07:40
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