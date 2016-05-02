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    Рахимов: «В чемпионате России нет команд, которые опускают руки до матча»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов подвел итоги домашнего матча 26-го тура российской Премьер-лиги с «Крыльями Советов», в котором грозненская команда потерпела минимальное поражение.

    – В нашем чемпионате нет команд, которые приезжают куда-то, заранее опустив руки и зная, что проиграют. «Крылья Советов» набирают много очков на выезде, большую часть из забитых голов они забили в гостях. Обыграли и ЦСКА, и «Зенит».

    Не могу предъявить претензий команде по желанию и самоотдаче, но у нас не хватает сегодня мощи, чтобы преодолевать такую оборону. Было мало моментов, когда игроки атаки цеплялись в штрафной за мяч, продавливали соперника. Этого было очень мало, отсюда, наверное, и такой результат.

    – Осталось четыре тура, наверное, уже не сможем подняться в зону еврокубков, но и не опустимся ниже...

    – Наверное, это самое плохое – находиться в такой ситуации. В подсознании всегда сидит – уже ничего не произойдет. Сказал команде, что мы должны иметь самолюбие и характер. Мы не должны просто доигрывать чемпионат. Мы должны показывать тот уровень, который есть.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    02.05.2016 06:45
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