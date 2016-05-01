Митрофанов: «Пеллегрини — главный кандидат на пост тренера «Зенита»? Не скажу»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал информацию о переговорах клуба с главным тренером «Фиорентины» Паулу Соузой и наставником «Манчестер Сити» Мануэлем Пеллегрини.

«Если читать итальянскую прессу, то там такое количество информационных вбросов, что если их комментировать, то мы с вами до утра не разойдемся. Я не знаком с Паулу Соузой лично, поэтому не знаю.

Главным кандидатом является Пеллегрини? (Общий смех) Не скажу», — заключил Митрофанов.