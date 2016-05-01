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    Митрофанов: «Пеллегрини — главный кандидат на пост тренера «Зенита»? Не скажу»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал информацию о переговорах клуба с главным тренером «Фиорентины» Паулу Соузой и наставником «Манчестер Сити» Мануэлем Пеллегрини.

    «Если читать итальянскую прессу, то там такое количество информационных вбросов, что если их комментировать, то мы с вами до утра не разойдемся. Я не знаком с Паулу Соузой лично, поэтому не знаю.

    Главным кандидатом является Пеллегрини? (Общий смех) Не скажу», — заключил Митрофанов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.05.2016 19:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 1 мая 2016, 20:40

      Не пойдет еще раз в Россию Эмери, да и Пеллегрини едва ли пойдет без жестких условий, которые Митрофанушку с Дюком не устроят.

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