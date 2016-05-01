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    Мутко: «Поле в Казани было максимально приведено к тому, чтобы выдержать игру финала Кубка»

    Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко оценил состояние поля на стадионе «Казань-Арена», который должен принять финальную игру Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» в понедельник 2 мая.

    «Поле находится в нормальном состоянии, ему дали «подышать. «Рубин» любезно пошел навстречу – не проводил там матч с «Тереком». Может, оно не идеальное, но хорошее.

    Мы говорим о профессиональных вещах, о том, что надо дальше делать с газоном, чтобы он был такой, как на стадионах у «Спартака» или «Зенита». Попозже мы его таким сделаем, но сейчас поле было максимально приведено к тому, чтобы выдержать игру. Все будет нормально, тем более обе команды в равных условиях», – заявил Мутко.

    Напомним, что ранее обеспокоенность состоянием поля в Казани выразил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

    Источник: ТАСС

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    01.05.2016 13:22
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