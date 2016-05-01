Пеллегрини: «Травму Роналду вряд ли можно назвать серьезной»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини дал понять, что осведомлен о степени серьезности травмы нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

«В Испании у меня много друзей, помогающих мне анализировать игру соперников. Накануне первого матча с «Реалом» я сказал своим подопечным, что Роналду не сыграет. Я знаю эту команду изнутри, знаю о степени серьезности травмы португальца, которую вряд ли можно назвать серьезной. В ближайшее время будет ясно, сможет ли он провести ответную встречу. Уверен, в «Реале» рискнут, если будет хоть какая-то вероятность его появления на поле», – отметил Пеллегрини.

Напомним, что ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 4 мая в Мадриде.