Ринат Билялетдинов отказался от работы в «Торпедо»

Российский специалист Ринат Билялетдинов отказался возглавлять московское «Торпедо». Об этом сообщил президент «автозаводцев» Александр Тукманов.

«Да, Билялетдинов отказался от предложения. У него другие планы. Это объяснимо. В ближайшей встрече исполнять обязанности будет Борис Игнатьев.

Кандидатов остается несколько. Среди них и Виктор Булатов. Понимаете, не хочется приглашать людей, которые рассматривают клуб как промежуточный вариант. Хочется, чтобы специалист связал себя с клубом на долгие годы. И, конечно, чтобы смог достучаться до ребят, зажечь их», – сказал Тукманов.