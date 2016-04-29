Папикян: «Мы дали возможность сыграть Павлюченко, он давно не выходил на поле»

Исполняющий обязанности главного тренера «Кубани» Арсен Папикян дал оценку игре форвардов команды Романа Павлюченко и Евгения Селезнева, которые приняли участие в выездном матче 26-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:4).

«Шансы Павлюченко вернуться в стартовый состав? Ближайшее будущее – это игра с «Мордовией». У нас есть десять дней на подготовку. Будем смотреть, как он будет выглядеть на тренировках. Если будет сильней Селезнева, почему бы ему не выйти в стартовом составе? Смотрим на качества игроков, а не на имена.

Замена Селезнева? Замена случилась, когда результат уже был известен. Мы дали возможность сыграть Роману, он давно не выходил на поле, ему нужно было немного времени, чтоб почувствовать игру», — заявил специалист.

Напомним, что именно украинец забил в этой игре единственный гол «Кубани».