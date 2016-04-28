«Боруссия» подтвердила, что Хуммельс хочет перейти в «Баварию»

Дортмундская «Боруссия» официально объявила о том, что защитник Матс Хуммельс желает перейти в «Баварию». Напомним, ранее немецкий футболист заявил руководству клуба, что намерен сменить команду в летнее межсезонье.

Сообщается, что боссы черно-желтых не собираются насильно удерживать игрока и готовы отпустить его в стан принципиального соперника, если получат от мюнхенцев достойное предложение о трансфере.

Соглашение Хуммельса с «Боруссией» рассчитано до июня 2017 года. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги он провел 27 матчей, в которых забил два гола.