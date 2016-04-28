Алонсо: «Впереди еще как минимум 90 минут игры»

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо просит не торопиться футболистов «Атлетико» паковать чемоданы на финал Лиги чемпионов в Милан до завершения ответного полуфинального матча.

«Наверное, большинство игроков «Атлетико» думают, что уже вышли в финал. Но впереди еще как минимум 90 минут игры.

Результат первого матча дает им хорошее преимущество, но мы будем играть на нашем стадионе, при поддержке наших болельщиков. Они будут верить в нас, а мы – в выход в финал», – заявил Алонсо.

Напомним, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Атлетико» на своем поле обыграл «Баварию» со счетом 1:0. Ответный матч состоится 3 мая в Мюнхене.