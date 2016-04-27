Хозин: «Убежден, что Гончаренко готов возглавить ЦСКА»

Защитник «Урала» Владимир Хозин выразил уверенность в том, что помощник наставника ЦСКА Леонида Слуцкого Виктор Гончаренко готов возглавить армейцев. Напомним, ранее Гончаренко работал главным тренером «Урала».

«Я убежден, что он готов к такой работе. У Гончаренко есть европейский опыт, а это большое дело. Сейчас он поработал в ЦСКА и получил время для того, чтобы как следует изучить команду.

Даже за это время я понял, что это сильный специалист, особенно в плане тактики. Он способен доходчиво объяснить команде свои идеи.

К тому же Виктор Михайлович – сильный мотиватор, игроки у него всегда выходили заряженными на атаку. Гончаренко приучал нас не останавливаться после забитого гола», – сказал Хозин.