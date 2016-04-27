Фернандес пропустит встречу с «Уралом»

Стал известен список игроков ЦСКА, которые смогут принять участие в поединке 26-го тура чемпионата России с «Уралом».

На игру в Екатеринбург отправился защитник армейцев Василий Березуцкий, который пропускал встречу предыдущего тура с «Динамо» из-за аллергической реакции. Марио Фернандес, получивший в игре с бело-голубыми сотрясение мозга, в матче с «Уралом» не сыграет.

Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.

Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Василий Березуцкий.

Полузащитники: Алан Дзагоев, Зоран Тошич, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Роман Еременко, Сергей Ткачев, Роман Широков.

Нападающие: Ахмед Муса, Кирилл Панченко, Аарон Оланаре.