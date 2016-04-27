Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рыбус: «Планирую довести количество голов в этом сезоне как минимум до 10»

    Полузащитник «Терека» Мацей Рыбус рассказал о том, как он восстанавливается после повреждения, которое получил в матче 25-го тура РФПЛ с «Рубином» (1:0). Напомним, что именно польский футболист стал автором единственного забитого мяча в этой встрече.

    «Было два выходных дня, которые я провел дома. Сейчас нужно возвращаться к тренировкам и работать в полную силу, поскольку у нас скоро игра. Пока не могу заниматься в общей группе из-за небольшого повреждения, но скоро все должно быть хорошо. Из-за этой проблемы меня заменили в матче с «Рубином». Я почувствовал боль в мышце левой ноги, но травма несерьезная. Наверное, буду готов играть с «Крыльями Советов».

    Восемь голов в сезоне раньше никогда не забивал. Кажется, мой максимум до этого — четыре или пять мячей. Хочу в оставшихся играх довести количество голов как минимум до 10. Не думаю, что мой незабитый пенальти в игре с «Рубином» — это что-то страшное. И не такие игроки не забивали пенальти. Главное — это то, что в том матче мы победили», — сказал Рыбусь.

    Отметим, что «Терек» и «Крылья Советов» сыграют 1 мая. Встреча пройдет в рамках 26-го тура РФПЛ.

    Источник: YouTube

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.04.2016 10:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11