Румменигге подтвердил, что «Бавария» ведет переговоры по Хуммельсу

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что мюнхенцы хотят подписать защитника дортмундской «Боруссии» Матса Хуммельса.

«Я могут подтвердить слова Ватцке о том, что между «Боруссией» и «Баварией» идут переговоры о трансфере Хуммельса.

Но в процесс вовлечены три стороны, так что прошу с пониманием отнестись к тому, что прямо сейчас я не готов дать подробный комментарий», – сказа Румменигге.

Напомним, ранее сообщалось, что Хуммельс уже согласовал условия личного контракта с «Баварией».