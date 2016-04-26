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    Смольников: «Всегда ищу момент, чтобы удачно подключиться к атаке и забить гол»

    Защитник «Зенита» Игорь Смольников рассказал о тактических нюансах игры на своей позиции.

    — Давненько не было голов после ваших фирменных забеганий с фланга за спины защитников. Этот маневр соперники раскусили или вы сейчас больше на обороне сосредоточены?

    — Да почему? Я всегда думаю об этом и ищу момент, чтобы удачно подключиться. Но пока как-то не подворачивалось случая. Буду работать, набирать форму. Я и сам хочу так делать, мне это нравится.

    — На предматчевых установках крайние защитники получают одинаковые задания на игру, или нет? Скажем, у вас с Жирковым одни и те же задачи на поле? И зависят ли эти задачи от того, кто у соперника будет играть на вашем фланге?

    — В принципе, мы всегда получаем одинаковые задания. Если есть какие-то специальные моменты, то нам о них рассказывают. Например, говорят, как играет полузащитник соперника, какая у него рабочая нога, но это только эпизоды. В целом установка одинаковая.

    Источник: ФК «Зенит»

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    26.04.2016 16:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9

      nikosmokot 4 мая 2016, 00:19

      он лучший

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 27 апреля 2016, 11:45

      В Ростове тебя и видно не было

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 26 апреля 2016, 18:55

      Смольноков - молодчага.

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