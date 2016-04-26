Гендиректор «Амкара»: «По поводу Селихова ни «Спартак», ни кто-либо другой еще не обращался»

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин заявил, что в клуб не поступало предложений по трансферу голкипера Александра Селихова. Напомним, что ранее сообщалось о том, что московский «Спартак» намерен выкупить у пермяков права на 21-летнего вратаря за 3 миллиона евро.

«В клуб по поводу Селихова ни «Спартак», ни кто-либо другой еще не обращался. Понятия не имею о цифрах в три или пять миллионов евро. Не знаю, кому нужны эти разговоры. Официальных и неофициальных обращений в «Амкар» не было. Мы намерены сохранить Александра в команде. Если будет какое-то предложение, то будем говорить, а пока не надо нагнетать обстановку вокруг молодого парня. Пусть играет спокойно», – сообщил Резвухин.