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«Реал» отправился в Манчестер за победой

26 апреля 2016, 20:46
9

Во вторник матчем «Манчестер Сити» и «Реала» стартует полуфинальная стадия Лиги чемпионов. У «горожан» меньше шансов в этом противостоянии. У команды нет опыта игры на этом уровне, а ее обороне, даже усиленной вернувшимся после травмы капитаном Венсаном Компани, придется непросто с «Реалом», забившим 18 голов в последних пяти матчах. Но у «Сити» есть своя суперзвезда, готовая встретиться лицом к лицу с Криштиану Роналду, Гаретом Бэйлом и прочими «галактикос». Серхио Агуэро отличился в четырех из пяти последних поединков.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Реал». Начало в 21:45, не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Агуэро Серхио Компани Венсан Роналду Криштиану Бэйл Гарет
Комментарии (9)
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RUPRICHT
1461650708
ИГРА БУДЕТ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛОЙ!!!!!
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Vano1992
1461650746
Real Win
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Den4ik111
1461654880
Удачи Сити
Ответить
15426378s
1461657222
трудновато предсказать счет, но попробую, победа за Реалом.
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IAmZlatan
1461658111
Hala Madrid !
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BarcelonianDestroyer
1461692923
Ман.Сити 2:1 Реал,такие предположения,но не уверен,игра явно не для ставок.
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halk1981
1461693875
как так а рональдо я поставил на него
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Kondrat Jr
1461697142
Вперёд, Англия!
Ответить
reg57
1461697771
посмотрим за победой ли))
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