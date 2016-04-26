«Реал» отправился в Манчестер за победой

Во вторник матчем «Манчестер Сити» и «Реала» стартует полуфинальная стадия Лиги чемпионов. У «горожан» меньше шансов в этом противостоянии. У команды нет опыта игры на этом уровне, а ее обороне, даже усиленной вернувшимся после травмы капитаном Венсаном Компани, придется непросто с «Реалом», забившим 18 голов в последних пяти матчах. Но у «Сити» есть своя суперзвезда, готовая встретиться лицом к лицу с Криштиану Роналду, Гаретом Бэйлом и прочими «галактикос». Серхио Агуэро отличился в четырех из пяти последних поединков.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Реал». Начало в 21:45, не пропустите!